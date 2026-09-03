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Quelles sont les 18 équipes qualifiées pour la Ligue des champions féminine ?
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 09:58
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Quelles sont les 18 équipes qualifiées pour la Ligue des champions féminine ?

Quelles sont les 18 équipes qualifiées pour la Ligue des champions féminine ?

Les jeux sont faits. Au terme des barrages qui se sont achevés mercredi soir, on connaît les 18 équipes qui s’affronteront lors de cette Ligue des champions 2026-2027 . Les neufs équipes qualifiées directement ont donc été rejoint par les neuf autres formations vainqueurs de leur double-confrontation, avec des surprises et des grandes premières.

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