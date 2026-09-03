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Tennis: Alcaraz critique un calendrier trop chargé
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:45
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US Open

US Open

Le numéro trois ‌mondial Carlos Alcaraz a déclaré mercredi qu'il comptait à l'avenir faire l'impasse ​sur certains tournois de tennis, estimant que la densité du calendrier favorisait les blessures et l'épuisement des joueurs.

L'Espagnol, de retour à l'US Open après ​plusieurs mois d'absence en raison d'une blessure au poignet, a jugé impossible de disputer toutes les ​grandes compétitions sans risque pour la santé ⁠des joueurs.

"Je me suis arrêté plus longtemps que prévu mais, vu ‌la densité du calendrier, je préfère prendre des pauses volontairement plutôt que d'y être contraint par une blessure", a-t-il ​déclaré après sa victoire ‌mercredi contre Jaime Faria au deuxième tour de l'US ⁠Open.

"Je prendrai de longues pauses à l'avenir, peut-être un ou deux mois, en manquant certains tournois", a ajouté Carlos Alcaraz.

Depuis 2025, sept des neuf Masters ⁠1000 de l'ATP ont ‌été étendus à douze jours, seuls Monte-Carlo et Paris conservant ⁠leur format traditionnel d’une semaine.

L'ATP affirme que les joueurs restent maîtres ‌de leur calendrier et dit chercher à limiter la charge ⁠de matches au cours de la saison. Carlos Alcaraz estime ⁠toutefois que la multiplication ‌des tournois majeurs réduit leur marge de manœuvre.

"Ils ajoutent davantage de tournois ​importants. D'une certaine façon, ils nous ‌obligent à jouer", a-t-il déclaré, soulignant que les joueurs peuvent passer jusqu'à 40 semaines sur ​le circuit s'ils disputent toutes les épreuves obligatoires.

L'Espagnol a également évoqué la hausse des blessures sur le circuit. Jannik Sinner, Jack Draper, ⁠Holger Rune et Joao Fonseca figurent notamment parmi les absents de l'US Open cette année.

"Nous voyons de plus en plus de joueurs blessés et fatigués. Si rien ne change, il y en aura encore davantage à l'avenir", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Suramya Kaushik à Bengaluru, version française par Aleksandra Kret, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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