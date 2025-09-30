Quelles solutions au milieu pour Monaco ?

À poil au milieu avec une cascade de forfaits, l’AS Monaco aurait bien besoin d’un coup de main pour épaissir son entrejeu avant d’affronter Manchester City. Et comme il n’y a pas de juste milieu, mais seulement des milieux très justes, on a juste fait les fonds de tiroir.

→ Stanis Idumbo

Lamine Camara, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin, Aladji Bamba, tous out, le latéral Jordan Teze dépannant déjà à la récupération, Monaco va devoir piocher dans sa réserve pour accompagner le brave Mamadou Coulibaly. Et un élément peut sauver les meubles. Stanis Idumbo a beau n’avoir que 20 ans, il est déjà passé par l’Ajax et Séville (essentiellement en équipes de jeunes, c’est vrai), et affiche donc le CV d’un vieux briscard de 30 balais. Alors que le Belge a disputé les deux derniers matchs de Monaco en sortant du banc, avec une passe dé contre Metz, ne serait-ce pas l’heure de le faire débuter ? Bon et puis au passage, le gars a quand même le prénom (oui il manque un « n », ok) d’un type qui a convoité le trône de fer et la gouvernance de Westeros pendant quatre saisons de Game of Thrones , alors gouverner le milieu contre City, ça devrait aller.

→ Adi Hütter

Pour ceux qui ne le savent, le coach actuel de l’ASM a connu ses heures de gloire entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Milieu de terrain, il a disputé plus de 200 matchs en Bundesliga autrichienne et le terrain n’a plus vraiment de secrets pour lui. Au passage, il a cumulé six matchs de Ligue des champions avec le Casino Salzbourg, l’ancêtre du Red Bull Salzbourg, 13 en Coupe de l’UEFA, dont une finale contre l’Inter en 1994, toujours avec le Casino et 14 sélections avec l’équipe nationale. Bon, vous l’avez compris, Adi Hütter aurait toute sa place dans l’entrejeu de son équipe. Surtout, ce sera très pratique pour faire passer les consignes en direct plutôt que de perdre sa voix à crier ou que de devoir donner des consignes illisibles sur un bout de papier minuscule au moment des changements. Reste plus qu’à faire une légère modif’ sur la licence, ajouter un certif médical et le tour est joué !…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com