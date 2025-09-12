 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 17:47

Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak

Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak

Pep remet les pendules à l’heure.

Avant le déplacement à Burnley dimanche, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a répondu aux nombreuses questions de la presse anglaise sur la recrue la plus chère de l’histoire du club Alexander Isak. « C’est l’un des meilleurs attaquants, peut-être le meilleur du monde » , a indiqué le coach néerlandais selon des propos rapportés par le site officiel des Reds ce vendredi. Cette déclaration a hérissé le peu de cheveux de son rival à Manchester City, un certain Pep Guardiola.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cristiano Ronaldo serait l’athlète le mieux payé du monde en 2025 (devant Lionel Messi)
    Cristiano Ronaldo serait l’athlète le mieux payé du monde en 2025 (devant Lionel Messi)
    information fournie par So Foot 12.09.2025 17:58 

    Quand il s’agit de chiffres, CR7 est toujours là. Cristiano Ronaldo n’a pas seulement marqué plus de buts que Lionel Messi, il toucherait désormais presque le double de son salaire. Selon The Sun , CR7 est l’athlète le mieux payé au monde en 2025 avec 192,4 millions ... Lire la suite

  • L'équipe féminine de l'OM a un nouveau nom
    L'équipe féminine de l'OM a un nouveau nom
    information fournie par So Foot 12.09.2025 16:44 

    Le modèle OL Lyonnes. De retour en Arkema Première Ligue cinq ans après sa dernière saison dans l’élite, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille joue la carte du renouveau. Sur ses réseaux sociaux, le club de la cité phocéenne a annoncé son rebranding ce ... Lire la suite

  • West Ham bannit les écharpes bicolores de son stade pour la réception de Tottenham
    West Ham bannit les écharpes bicolores de son stade pour la réception de Tottenham
    information fournie par So Foot 12.09.2025 16:35 

    En voilà un beau combat ! Dans un communiqué publié ce vendredi, West Ham annonce des mesures de sécurité renforcées pour la réception de Tottenham, samedi, au London Stadium . L’objectif ? Garantir la sécurité de tous les supporters et empêcher les fans visiteurs ... Lire la suite

  • Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »
    Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »
    information fournie par So Foot 12.09.2025 15:37 

    Les Marseillais à Milan. Au lendemain de son arrivée à l’aéroport Milan Malpensa avec sa maman Véronique, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce vendredi. Sous les couleurs milanaises, le milieu de terrain français est revenu sur sa bagarre avec son ancien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank