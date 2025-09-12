Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak
Pep remet les pendules à l’heure.
Avant le déplacement à Burnley dimanche, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a répondu aux nombreuses questions de la presse anglaise sur la recrue la plus chère de l’histoire du club Alexander Isak. « C’est l’un des meilleurs attaquants, peut-être le meilleur du monde » , a indiqué le coach néerlandais selon des propos rapportés par le site officiel des Reds ce vendredi. Cette déclaration a hérissé le peu de cheveux de son rival à Manchester City, un certain Pep Guardiola.…
MBC pour SOFOOT.com
