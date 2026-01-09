 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quelle place pour Antoine Semenyo à Manchester City ?
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 11:11

Quelle place pour Antoine Semenyo à Manchester City ?

Quelle place pour Antoine Semenyo à Manchester City ?

Pep Guardiola serait-il devenu accro au mercato hivernal ? Après un hiver 2025 déjà agité, Manchester City a remis ça en janvier 2026.. Là où les recrues de l’an passé répondaient à une urgence, un effectif décimé par les blessures, l’arrivée d’Antoine Semenyo pour 72 millions d’euros interroge davantage. Pourquoi City, pourquoi maintenant, et surtout qu’elle sera sa place ?

La finition de Savinho, Jérémy Doku et Oscar Bobb aura fini par user la patience de Pep Guardiola. Entre irrégularité et manque d’options réellement fiables dans les 30 derniers mètres, le technicien catalan a replongé dans ce qui est devenu son péché mignon : le mercato d’hiver. Résultat, Manchester City débourse 72 millions d’euros pour arracher Antoine Semenyo à Bournemouth. Un choix loin d’être anodin.

Courtisé par la moitié de la Premier League, invité à fêter la nouvelle année avec à peu près tout ce que l’Angleterre compte de clubs ambitieux, Semenyo a choisi de faire partenaire avec Manchester City, sans avoir oublié d’offrir la victoire aux Cherries contre Tottenham (3-2) en partant. Ce garçon, ancien roi absolu des soirées d’Angleterre, aujourd’hui à 26 ans plus discret et en pleine reconstruction, vient donc enrichir les possibilités du technicien espagnol et d’un club qui aimerait retrouver sa couronne en fin de saison.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior
    La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior
    information fournie par So Foot 09.01.2026 14:23 

    Combat de coqs à Djeddah. Si la demi-finale de Supercoupe d’Espagne remportée ce jeudi par le Real Madrid contre l’Atlético (2-1) n’a pas été des plus spectaculaires, les étincelles ont surtout fusé hors du rectangle vert, tout particulièrement entre Diego Simeone ... Lire la suite

  • Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute
    Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute
    information fournie par So Foot 09.01.2026 14:08 

    Le syndrôme du sauveur. Jeudi soir, lors du Trophée des champions face à l’OM, l’attaquant portugais a encore rappelé que le chrono tourne jusqu’au bout. Entré à la 89 e minute alors que Paris était mené 2-1, Ramos a fait du Ramos en sortant un but de derrière ... Lire la suite

  • Michel Kuka Mboladinga, les symboles derrière la statue
    Michel Kuka Mboladinga, les symboles derrière la statue
    information fournie par So Foot 09.01.2026 13:50 

    Il ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale, mais il a déjà marqué la CAN 2025 au Maroc à sa manière. Michel Kuka Mboladinga, le supporter immobile de la République démocratique du Congo, a fait passer des messages et rassemblé autour de la figure de Patrice ... Lire la suite

  • L'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour le cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant les JO-2024 ( AFP / LOIC VENANCE )
    L'influenceur d'extrême droite Papacito jugé en février pour cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Imane Khelif
    information fournie par AFP 09.01.2026 13:00 

    Nouveau procès pour cyberharcèlement à la suite des JO-2024: l'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour avoir harcelé en ligne la boxeuse algérienne Imane Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant la compétition mondiale. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank