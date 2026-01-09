Quelle place pour Antoine Semenyo à Manchester City ?

Pep Guardiola serait-il devenu accro au mercato hivernal ? Après un hiver 2025 déjà agité, Manchester City a remis ça en janvier 2026.. Là où les recrues de l’an passé répondaient à une urgence, un effectif décimé par les blessures, l’arrivée d’Antoine Semenyo pour 72 millions d’euros interroge davantage. Pourquoi City, pourquoi maintenant, et surtout qu’elle sera sa place ?

La finition de Savinho, Jérémy Doku et Oscar Bobb aura fini par user la patience de Pep Guardiola. Entre irrégularité et manque d’options réellement fiables dans les 30 derniers mètres, le technicien catalan a replongé dans ce qui est devenu son péché mignon : le mercato d’hiver. Résultat, Manchester City débourse 72 millions d’euros pour arracher Antoine Semenyo à Bournemouth. Un choix loin d’être anodin.

Courtisé par la moitié de la Premier League, invité à fêter la nouvelle année avec à peu près tout ce que l’Angleterre compte de clubs ambitieux, Semenyo a choisi de faire partenaire avec Manchester City, sans avoir oublié d’offrir la victoire aux Cherries contre Tottenham (3-2) en partant. Ce garçon, ancien roi absolu des soirées d’Angleterre, aujourd’hui à 26 ans plus discret et en pleine reconstruction, vient donc enrichir les possibilités du technicien espagnol et d’un club qui aimerait retrouver sa couronne en fin de saison.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com