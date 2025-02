information fournie par So Foot • 05/02/2025 à 10:17

Quelle audience pour Le Mans-PSG diffusé en clair sur France 2 ?

Le foot en clair, c’est la vie.

Le huitième de finale de Coupe de France entre Le Mans et le PSG (0-2) a rassemblé une belle audience, qui s’est élevée à plus de 1,7 million de téléspectateurs, soit la troisième la plus importante de la soirée de ce mardi . Conséquences positives de la diffusion (devenue si rare) d’un match de football en clair, en l’occurence sur France 2, ces chiffres montrent à quel point les fans de foot se réunissent dès qu’une rencontre ne nécessite pas d’abonnement à 30 euros par mois.…

TJ pour SOFOOT.com