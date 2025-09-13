 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quel serait l’impact de la suppression de deux jours fériés sur la croissance ?
information fournie par Le Point 13/09/2025 à 12:43

Parmi les mesures du budget 2026 qui ont entraîné la chute du gouvernement de François Bayrou, il faut mentionner la suppression de deux jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 Mai. Mais quel aurait été l'impact de cette mesure sur l'économie française ? Selon Les Échos , ce dispositif pourrait avoir des conséquences sur le budget et sur la croissance du pays.

En effet, supprimer deux jours fériés pourrait rapporter 4,2 milliards d'euros à l'État, estime le ministère de l'Économie et des Finances. Pour rappel, la dette française s'élève à environ 3 300 milliards d'euros.

On a fait les comptes : ce que nous coûte l'instabilité politique

Cette mesure permettrait également d'accroître la durée du travail, et donc la richesse produite dans le pays. La hausse de PIB correspondant à cette mesure est estimée à 0,2 point, quand la croissance est attendue à + 0,8 % cette année.

C'est Sébastien Lecornu qui prendra finalement la décision

Certains chercheurs restent sceptiques quant à l'efficacité de cette initiative. « La suppression de deux jours fériés aurait probablement eu un petit effet expansionniste, mais il ne faut pas se leurrer. Dans la mesure où les salariés concernés n'auraient pas été rémunérés, l'incitation à travailler davantage aurait été faible et je pense que l'on aurait été déçu par son impact sur la croissance », indique Anthony Morlet-Lavidalie, économiste de

Source LePoint.fr

