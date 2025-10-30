ArcelorMittal a finalisé la cession de son aciérie et sa mine de fer en Bosnie

Le sidérurgiste ArcelorMittal a annoncé jeudi avoir finalisé la cession, connue depuis juin, de son aciérie et de sa mine de fer en Bosnie au groupe bosniaque Pavgord pour un montant non communiqué.

Le groupe a "finalisé la vente d'ArcelorMittal Zenica et d'ArcelorMittal Prijedor, ses activités sidérurgiques et minières en Bosnie-Herzégovine, à H&P d.o.o. Zvornik, qui fait partie du groupe Pavgord", indique-t-il dans un communiqué jeudi.

En juin, le groupe avait indiqué qu'au terme de la cession, il allait enregistrer dans ses comptes une perte ("non cash loss") s'élevant "approximativement" à 200 millions de dollars, incluant les pertes de changes depuis la date d'acquisition.

ArcelorMittal a fait "des investissements considérables et des efforts pour maintenir" le site intégré d'aciérie Zenica et la mine de fer, Prijedor, au sein du groupe. "Néanmoins, après une revue stratégique, le groupe a conclu qu'une vente était la meilleure solution pour le développement de l'activité et ses salariés", disait à l'époque le deuxième sidérurgiste mondial.

Depuis deux ans, ArcelorMittal s'est retiré de ses activités au Kazakhstan et en Italie.