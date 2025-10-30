Claire's France: deux sociétés proposent de reprendre la marque et 460 salariés sur 829

( AFP / ANNA KURTH )

Deux entreprises ont proposé jeudi au tribunal des activités économiques de Paris de reprendre la marque Claire's en France, placée en redressement judiciaire fin juillet, et 460 salariés sur les 829 de l'enseigne de bijoux à petits prix en France, ont indiqué à l'AFP les avocats des représentants du personnel.

Les sociétés en question sont le vendeur de bijoux fantaisie June, qui a déjà obtenu l'autorisation d'exploiter la marque Claire's et souhaite reprendre 426 salariés, et le vendeur espagnol de coques de téléphone La Casa de las Carcasas, qui entend reprendre 34 salariés.

June reprendrait également 139 magasins sur les quelque 240 points de vente existants de Claire's, et La Casa de las Carcasas 3 magasins, pour y vendre ses accessoires de téléphone.

"Ces offres complémentaires", qui ont toutes les chances d'être validées le 14 novembre par le tribunal "sont solides et pérennes et pourraient permettre de sauver quasiment 50% des emplois", a assuré Me Eve Ouanson.

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a déjà été ouvert pour les salariés qui ne sont pas concernés par la reprise, qui devrait aboutir à un licenciement pour la majorité d'entre eux.

"Les organisations syndicales ont signé en responsabilité l'accord sur ce PSE pour essayer de limiter la casse en termes d'emplois", a souligné Me Khaled Meziani.

La justice avait ouvert fin juillet une procédure de redressement judiciaire pour Claire's France, marque surtout connue pour ses petits bijoux, piercings et autres accessoires à destination des adolescents.

La direction le justifiait par la baisse continue des ventes en magasin depuis plusieurs années, accélérée par les droits de douane américains sur les produits chinois, auxquels Claire's recourt massivement.

Mais selon les derniers comptes publiés, Claire's France avait dégagé 1,3 million d'euros de bénéfice net entre fin 2023 et fin 2024, et 0,8 million sur l'exercice précédent.

Une troisième offre de reprise avait un temps été présentée à l'administrateur judiciaire avant qu'elle ne soit finalement écartée.

L'enseigne Claire's n'est pas en difficulté qu'en France: sa maison mère aux Etats-Unis s'était déclaré en faillite en août avant d'être reprise par un fonds d'investissement.

La filiale espagnole de Claire's s'est également déclarée en cessation de paiement en septembre.

Les représentants du personnel ont signalé début septembre à la justice des faits qu'ils qualifient "d'irrégularités graves dans la gestion de la société", accusant la maison mère américaine d'avoir "vidé les caisses" via des "flux financiers" entre les nombreuses filiales du groupe.