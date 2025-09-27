Quel programme pour Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ?

Ce 25 septembre, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon. Pour réussir ses débuts en politique, JMA pourrait s’appuyer sur ses 36 années à la tête de l’OL. Voici comment.

→ Économie

À son arrivée à la tête de l’OL en 1987, Jean-Michel Aulas avait relancé un club en galère de sous. À la mairie de Lyon, il pourrait réaliser le back to back , 39 ans après. Comme dans l’ensemble des collectivités locales de l’Hexagone, le budget brûle à petit feu depuis l’austérité décrétée en 2024 par ses amis, entre autres d’anciens LR. Dans la cité rhodanienne et ailleurs, une politique de relance digne de ce nom s’impose. En revanche, attention à ne pas accepter l’arrivée de capitaux américains.

· Coefficient de droite : le libéralisme, c’est toujours en vogue dans le quartier de la Part-Dieu, non ?…

Par Mathis Blineau-Choëmet et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com