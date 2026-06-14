Quel pays souffrira le plus du décalage horaire pendant le Mondial ?

Les Français n’ont pas trop à se plaindre, finalement.

Vous vouliez suivre un maximum de matchs en ce début de Mondial et avez fini par succomber à une fatigue trop importante ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seuls. Mais ne nous plaignons pas trop : un utilisateur de Reddit a fait ses petits calculs et réalisé un classement complet des pays les plus touchés par le décalage horaire pour ce Mondial pour les phases de groupe . Si les pays d’Amérique du Nord ou du Sud sont logiquement avantagés par l’emplacement de la compétition, les pays européens et africains vont eux accumuler une dette de sommeil. Selon sa méthode, ce sont les Algériens qui vont le plus souffrir . Et pour cause, les supporters des Verts habitant en Algérie devront suivre les matchs de leur équipe à 2 heures du matin face à l’Argentine, 4 heures contre la Jordanie et 3 heures contre l’Autriche……

AL pour SOFOOT.com