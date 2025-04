Quel cap pour Brest et Éric Roy ?

Officiellement écarté de la course à l'Europe suite à son revers cuisant face à l'Olympique de Marseille (4-1), le Stade brestois se dirige vers une fin de saison tranquille. Si elle est épargnée par l'éreintante course pour le maintien, la bande à Éric Roy doit désormais se focaliser sur la suite avec peu de certitudes. Est-ce la fin de la parenthèse enchantée pour les Ty-Zefs ?

Surclassé par un Olympique de Marseille affamé ce dimanche soir au Vélodrome (4-1), et un Amine Gouiri touché par la grâce après un stage en Italie, le Stade brestois a vu ses derniers espoirs d’accrocher une qualification en coupe d’Europe pour une deuxième saison consécutive s’évaporer. La déception devrait rapidement être évacuée, notamment suite aux derniers mois exceptionnels vécus par les Ty-Zefs (troisièmes de Ligue 1 et parcours plus qu’honorable en Ligue des champions) et à un maintien acquis dès début mars. Seul problème : à trois journées du clap de fin, il est encore difficile pour le club finistérien de mettre le cap sur les prochaines échéances.

Le choix du Roy

Apparu dépité après ce troisième match sans victoire des Bretons, en qualifiant notamment sa « ligne défensive d’agneaux » , Éric Roy, en fin de contrat à l’issue de la saison, n’a toujours pas acté la prolongation de son aventure avec Brest, qui lui avait tendu la main en janvier 2023 alors qu’il n’avait plus entraîné une équipe depuis onze ans. Avec cette fin de saison sans enjeu, les discussions devraient logiquement s’accélérer pour l’entraîneur qui a décrété qu’il ne s’exprimerait plus sur ce sujet avec un « silenzio stampa » soufflé en conférence de presse la semaine dernière.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com