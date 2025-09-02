Quel bilan tirer du mercato de l'OM ?

Alors que l'été marseillais s'annonçait radieux avec enfin un coach qui passait le cap de la première saison, des joueurs cadres conservés et la volonté de se renforcer avec l'échéance de la Ligue des champions, les belles promesses ont fini par voler en éclats. Au soir de la clôture du mercato, l'OM compte 12 arrivées pour 15 départs et de nombreux doutes après un début de saison difficile. Bilan.

« Quand tu finis deuxième et quand tu es dans un cycle de construction graduelle, il est normal de vouloir conserver la base de l’effectif. La qualification en C1 nous le permet. On va chercher à garder les éléments les plus importants du club. Il est important de continuer avec une base », assurait Pablo Longoria lors de son bilan de fin de saison en mai dernier. Près de quatre mois plus tard, la promesse a presque été respectée en conservant les cadres de la saison précédente à l’exception d’Adrien Rabiot, pourtant l’un des meilleurs olympiens la saison dernière, transféré à l’AC Milan après son altercation avec Jonathan Rowe. Si Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Højbjerg sont toujours là, douze nouveaux joueurs sont venus renforcer l’effectif, dont quatre rien que lors de la dernière journée du mercato (Aguerd, O’Riley, Pavard, Vermeeren).

Toujours dans la tendance, jamais dans la même direction

Si la première partie du mercato olympien a semblé réfléchi, intelligent et planifié, tout s’est emballé pour partir dans toutes les directions après l’imbroglio autour d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, respectivement partis à l’AC Milan et à Bologne. Si l’OM est parvenu à enrôler des joueurs qui ont confirmé en Ligue 1 à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang ou Facundo Medina, l’été a apporté son lot de paris comme les années précédentes qui pourraient bien se voir exfiltrer dès le mercato hivernal s’ils ne donnent pas satisfaction comme ce fut le cas la saison passé pour Ismaël Koné prêté à Rennes, puis à Sassuolo cet été, ou Elye Wahi qui ne s’en sort pas mieux du côté de l’Eintracht Francfort. Un nombre de départs considérable chaque saison qui questionne le ciblage des joueurs recrutés par le board olympien. « Le Pacte de Miami », image métaphorique pour désigner la réunion qui a eu lieu avant la planification de la nouvelle saison entre Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, a resserré les liens entre les quatre pontes, notamment sur le volet des transferts.…<p

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com