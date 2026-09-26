Quel bilan pour les Bleus sans Mbappé ?

La vie sans le capi. Zinédine Zidane l’a annoncé au micro de TF1 : il ne faudra pas compter sur Kylian Mbappé pour les trois prochains matchs de l’équipe de France. Sorti avant l’heure de jeu en Turquie, l’attaquant souffre d’une lésion tendineuse du genou . Le sélectionneur a été clair : il ne prendra aucun risque. Avec une double confrontation à venir face à la Belgique , plus la réception de l’Italie, faut-il s’inquiéter de l’absence du meilleur buteur de l’histoire des Bleus ?

Embed x.com…

QB pour SOFOOT.com