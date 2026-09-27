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L'Algérie annonce le forfait d'Amine Gouiri pour le reste du rassemblement
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 00:04
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L'Algérie annonce le forfait d'Amine Gouiri pour le reste du rassemblement

L'Algérie annonce le forfait d'Amine Gouiri pour le reste du rassemblement

Le sort s’acharne. Après avoir perdu Derek Cornelius pour de longs mois, l’Olympique de Marseille pourrait bien se retrouver orphelin de son avant-centre , Amine Gouiri. Touché à la jambe au bout de 20 minutes face à la Zambie, l’attaquant algérien est sorti du terrain en grimaçant. Forfait pour le reste du rassemblement, il va finalement être libéré par les Fennecs .

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LB pour SOFOOT.com

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