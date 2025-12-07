 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quel avenir pour Sergio Ramos ?
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 11:47

Quel avenir pour Sergio Ramos ?

Quel avenir pour Sergio Ramos ?

« C’était mon dernier match. »

À l’issue de la partie opposant Monterrey à Toluca, match comptant pour les demi-finales du tournoi d’ouverture du Championnat d’hiver et remporté par le second club nommé, Sergio Ramos a officialisé son départ en indiquant qu’il ne prolongerait pas son contrat .…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    France-Sénégal : blague polémique en Argentine
    information fournie par So Foot 07.12.2025 12:47 

    Pas le premier épisode. En Argentine, lors d’une séquence Tiktok où était convié Sergio Agüero, un influenceur s’est laissé aller à une blague que certains ont qualifié de raciste . Si elle fait polémique, cette vanne a pourtant faire rire l’ancien joueur de Manchester ... Lire la suite

  • Deux légendes partent en retraite
    Deux légendes partent en retraite
    information fournie par So Foot 07.12.2025 12:24 

    Tout le monde le savait déjà, et beaucoup s’y préparaient. Mais maintenant, c’est officiel : après leur victoire en finale de MLS en compagnie de Lionel Messi avec l’Inter Miami contre les Whitecaps de Vancouver, Sergio Busquets et Jordi Alba ont pris leur retraite ... Lire la suite

  • Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !
    Arn Slot juge Ibrahima Konaté coupable !
    information fournie par So Foot 07.12.2025 11:35 

    Quelle déception, une nouvelle fois… Englué dans une série de mauvais résultats, Liverpool a encore déçu ce samedi : en déplacement à Leeds à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, les Reds ont concédé le nul à la dernière minute du temps additionnel ... Lire la suite

  • Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Ryan Cherki
    Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Ryan Cherki
    information fournie par So Foot 07.12.2025 09:30 

    Un geste qui fait du bien aux yeux, mais aussi à la tête. Car en réalisant un coup de foulard synonyme de passe décisive pour Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, Ryan Cherki ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank