Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?
Au suivant. Comme il avait éliminé Brest la saison dernière, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Monaco en barrages (5-4 cumulé) et sera le seul représentant de la Ligue 1 en huitièmes de finale.
Pour connaître la suite de son menu, le champion d’Europe devra attendre vendredi midi , le moment traditionnel pour les tirages au sort de la C1 à l’UEFA. Le dernier de cette édition puisqu’on connaîtra ensuite le tableau final dans son intégralité.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
