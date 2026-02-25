 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 22:54

Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

Quel adversaire pour le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

Au suivant. Comme il avait éliminé Brest la saison dernière, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Monaco en barrages (5-4 cumulé) et sera le seul représentant de la Ligue 1 en huitièmes de finale.

Pour connaître la suite de son menu, le champion d’Europe devra attendre vendredi midi , le moment traditionnel pour les tirages au sort de la C1 à l’UEFA. Le dernier de cette édition puisqu’on connaîtra ensuite le tableau final dans son intégralité.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:14 

    Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie , ce mercredi soir, à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin en huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de ... Lire la suite

  • Le capitaine du PSG Marquinhos (c) buteur contre Monaco, le 25 février 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG s'en sort contre Monaco et se hisse en huitièmes
    information fournie par AFP 25.02.2026 23:13 

    Le PSG a encore eu du mal contre Monaco (2-2 après sa victoire 3-2 à l'aller) mais a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. Le tirage au sort de vendredi dira si au prochain tour Paris défiera ... Lire la suite

  • Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:03 

    Real Madrid 2-1 Benfica Buts : Tchouaméni (16 e ) et Vinicius Junior (80 e ) pour les Madrilènes // Rafa Silva (14 e ) pour les Lisboètes Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • Le PSG sort Monaco sans briller
    Le PSG sort Monaco sans briller
    information fournie par So Foot 25.02.2026 22:56 

    Longtemps sans idées et surpris juste avant la pause par un but de Maghnes Akliouche, le PSG a de nouveau renversé l'AS Monaco après la pause grâce à Marquinhos et Kvaratskhelia (2-2). Malgré l'égalisation tardive de Teze, le club de la capitale défiera Chelsea ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank