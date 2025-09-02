Quel 9 pour remplacer Mikautadze à l’OL ?

Après un dernier adieu à son club de cœur à l’occasion de l’Olympico, Georges Mikautadze s’est envolé pour Villarreal, laissant vacant le poste de numéro 9 à l’OL. Si Pavel Šulc s’est mué en sauveur dimanche, il faudra toutefois que les Lyonnais trouvent un avant-centre à leur pied. Tour d’horizon.

→ Martín Satriano, le seul 9 de métier

Tout juste arrivé en prêt avec option d’achat (cinq millions d’euros) en provenance du RC Lens, l’Uruguayen va tenter de se relancer entre Rhône et Saône. Seul véritable numéro 9 de métier du club, Satriano sort d’une saison très compliquée, où il a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Résultat : sept matchs, zéro but. Les supporters de l’OL espèrent que l’ancien Brestois retrouve des couleurs, comme lors de son année en Bretagne, même s’il n’avait inscrit que quatre buts en Ligue 1. Sa dernière réalisation remonte au 28 avril 2024, lorsqu’il avait marqué face au Stade rennais dans un match fou. Ça commence à remonter.

→ Corentin Tolisso, reconversion pivot

Si Satriano est la seule option d’expérience pour occuper la pointe de l’attaque, son retour de blessure et l’enchaînement des matchs en Ligue Europa vont pousser Paulo Fonseca à trouver des subterfuges pour sa rotation. Face à l’OM dimanche, les Lyonnais se sont présentés sans véritable attaquant axial. Si ce n’est le capitaine Corentin Tolisso, toujours aussi attiré vers l‘avant et qui était la principale cible des milliers de centres envoyés par les Gones. Pourquoi pas le reconvertir en pivot pendant qu’on y est ?…

Par Léna Bernard et Léo Tourbe pour SOFOOT.com