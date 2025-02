Que vaut vraiment Nico González ?

Dans les dernières heures du mercato hivernal, Nico González a quitté le FC Porto pour rejoindre Manchester City. Recruté pour 60 millions par les Citizens , le milieu de terrain espagnol interroge quant à son véritable niveau. Alors, panic buy ou futur taulier ?

En janvier 2025, Nicolás González Iglesias était à ranger quelque part entre l’homonyme de la souris la plus rapide de tout le Mexique et celui d’un chanteur francophone des années 1970 au fort accent espagnol. Mais ça, c’était avant. Depuis le passage à février, Nico González s’est transformé en une star planétaire. Du moins, c’est ce que laisse transparaître la somme du chèque signé par Manchester City au FC Porto. Soixante millions d’euros. Un transfert aussi coûteux que celui de Michael Olise au Bayern Munich ou Désiré Doué au Paris Saint-Germain, pour seulement quelques récents exemples. Dans les faits, ce pactole s’explique par la clause libératoire fixée par la direction des Dragões , toujours aussi habile pour se retrouver les poches pleines. Mais dans le fond, City est-il le vrai gagnant de ce deal ?

« La technique, et l’intelligence dans l’interprétation du jeu »

Ce n’est un secret pour personne : les ennuis sportifs de Manchester City ont commencé lorsque Rodri a subi une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit, le 29 septembre dernier. Cette blessure longue durée a constitué une tuile XXL pour Pep Guardiola et son besoin d’avoir une sentinelle au cœur de la machine. Nico González (1,88 m) est apparu aux yeux du coach catalan comme une solution plus pérenne, pour répondre aux problématiques actuelles des Skyblues , que le retour de prêt de Kalvin Philipps. « Physiquement, c’était un garçon déjà plus costaud que les autres , se souvient Óscar López, entraîneur de González chez les U17 et U18 au Barça. Ce n’est pas un footballeur que l’on peut qualifier de rapide au moment de courir. En revanche, il est rapide dans sa capacité de réflexion. Ses deux qualités principales sont la technique et l’intelligence dans l’interprétation du jeu. » …

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com