Que vaut Thiago Almada ?

Nouveau renfort de l’OL, le champion du monde est décrit comme « un milieu créatif et sans peur » par ceux ayant croisé sa route en Argentine, aux États-Unis puis au Brésil. Le garçon s’est forgé dans une banlieue chaude de Buenos Aires avant de s’attirer les louanges de Lionel Messi.

Il clame depuis des mois qu’il veut « jouer en Europe » et, ça y est, l’heure du grand saut est arrivée : comme attendu, le milieu international argentin Thiago Almada (23 ans, 6 sélections) a officiellement rejoint l’OL en prêt gratuit depuis Botafogo, le dernier champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, et a même disputé ses premières minutes dimanche dernier à Nantes (1-1). Une potentielle bonne pioche pour le club lyonnais, étranglé par les sanctions de la DNCG, comme pour la Ligue 1, en manque de têtes d’affiche. « Il a été très impressionnant durant ses six mois dans le Brasileirão » , témoigne Charles Hembert, l’entraîneur adjoint français de Rogério Ceni à l’Esporte Clube Bahia, basé à Salvador, au nord-est du pays latino. S’il peut se vanter d’un « bilan positif » (deux victoires, deux nuls) contre l’institution carioca , appartenant comme Lyon au groupe Eagle Football présidé par John Textor, le technicien reconnaît aussi que la performance est « anecdotique » à l’échelle de la saison : « Le Botafogo d’Artur Jorge a été la meilleure équipe d’Amérique du Sud en 2024 , s’incline-t-il. C’était un adversaire extrêmement physique, très agressif, vertical, aligné en 4-4-2 et porté par deux grands talents sur les côtés : Luiz Henrique à droite et Thiago Almada à gauche. » Soit les deux acquisitions les plus chères de l’histoire de la meilleure ligue du continent.

Adoubé par Messi

En attendant que l’ailier auriverde rejoigne peut-être, lui aussi, la Ville des frères Lumière (même si le Zénith pourrait casser sa tirelire pour lui, renflouant par ricochet celle de l’OL), l’Olympique lyonnais dispose donc déjà d’une nouvelle arme offensive tranchante : malgré des stats timides (3 buts et 2 passes décisives en 26 matchs), l’Argentin acheté 19,5 millions d’euros à Atlanta United (MLS) l’été dernier a bien été « fondamental » dans les conquêtes de Botafogo, où « il s’est adapté de façon express » , souligne Hembert. « C’est un milieu technique, vif, distributeur et doté d’une grande vision du jeu , prolonge le Francilien, champion du

Par Thomas Broggini, à Buenos Aires pour SOFOOT.com