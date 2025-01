Que vaut la crème antirides « révolutionnaire » de Didier Raoult ?

Hydroxychloroquine mon amour. Didier Raoult est interdit d'exercer la médecine pendant deux ans. Son étude phare portant sur l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19 a été rétractée. Mais il ne peut s'empêcher de mettre en avant son actif fétiche, tel les Deschiens leur Gibolin. Sur le site de Magnifiscience, nom de l'entreprise de cosmétiques dans laquelle il est associé, on peut ainsi lire : « Didier Raoult a mené des recherches sur les Demodex responsables de l'acné. Des études ont démontré que l'utilisation topique de la chloroquine est sensible à la réduction ou l'élimination de ces acariens dans les zones cutanées affectées. » Point de chloroquine néanmoins dans les deux crèmes actuellement vendues sur le site – il s'agit ici de cosmétiques et non de médicaments –, mais toujours des promesses tonitruantes.

Le site de la société revendique des « avancées scientifiques pour créer une gamme de produits révolutionnaires à l'efficacité sans précédent. » Sans précédent. Révolutionnaire. Par la sainte capsule, quelle est donc cette formule miracle ?

Pour 75 euros les 60 ml, voici donc le duo de claquettes épidermiques Tonitence 1 et Tonitence 2, abritant en leur flacon des complexes « d'actifs puissants », le DRNB7 et le DRNB8. Des acronymes, qui, note-t-on,