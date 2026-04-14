Que sont devenus les fantômes européens du PSG ?

Les fantômes continentaux du champion d’Europe en titre semblent avoir totalement disparu de la capitale. Avant le match retour du PSG contre Liverpool, phénomène pérenne ou éphémère, telle est la question.

La victoire effacerait tout. Même et surtout les échecs passés. De fait, depuis le titre acquis la saison dernière, Paris semble avoir conjuré le sort et chassé ses démons européens. Comme si le club de la capitale ne pouvait plus être renversé de façon inattendue ou était immunisé contre tout ascenseur émotionnel. Depuis un an environ, difficile de tordre le cou à ces acquis. Surtout que le 31 mai dernier, après presque 55 ans de bons et loyaux services, et une seule infidélité du côté du stade du Roi-Baudouin en 1996, les fantômes européens du PSG bouclaient leur première année loin de la capitale depuis près de 30 ans.

Et si les fantômes profitaient eux aussi du chômage ?

Il faut dire que ces derniers n’ont pas beaucoup chômé depuis la création du club en 1970. En enlevant les années sans Coupe d’Europe, ainsi que les années de titres (Coupe des coupes en 1996 et Ligue des champions en 2025), on peut compter 31 campagnes européennes où les démons parisiens ont relativement bien bossé sur le continent, avec plus ou moins d’éclat selon les saisons, leur point culminant étant évidemment le mois de mars 2017 du côté de Barcelone.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com