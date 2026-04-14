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La Ligue 3 aurait trouvé son diffuseur officiel
information fournie par So Foot 14/04/2026 à 00:19

La Ligue 3 aurait trouvé son diffuseur officiel

La Ligue 3 aurait trouvé son diffuseur officiel

Ligue 3+. Selon les informations de L’Équipe , la plateforme de l’élite française Ligue 1+ a été choisie par la Fédération française de football pour diffuser la nouvelle compétition professionnelle, la troisième division française désormais dénommée Ligue 3 (ex-National), qui fait son apparition à partir de la saison prochaine.

Le quotidien sportif précise même que le contrat pourrait durer jusqu’en 2029 au moins alors que les derniers détails doivent encore être réglés entre les deux parties. Pour rappel, la FFF a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour inaugurer cette saison en consacrant onze millions d’euros. Les matchs devraient avoir lieu le jeudi soir et le samedi après-midi pour pouvoir s’intercaler entre les matchs de Ligue 1.…

LL pour SOFOOT.com

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