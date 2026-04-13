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Selma Bacha : « Les messages de haine, je n’avais jamais vécu ça »
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 23:21

Selma Bacha : « Les messages de haine, je n’avais jamais vécu ça »

Selma Bacha : « Les messages de haine, je n’avais jamais vécu ça »

Touchée au mollet en Coupe de France face à Strasbourg, Selma Bacha a dû quitter le rassemblement de l’équipe de France. Si la latérale lyonnaise n’a toujours pas revêtu le maillot frappé du coq en 2026, elle s’est confiée sur le harcèlement subi après l’Euro, ses blessures et comment elle a retrouvé goût au football.

La dernière fois que tu as pu porter le maillot tricolore, c’était en octobre pour les demi-finales de la Ligue des nations, puisque tu as dû quitter le rassemblement précédent (et celui-ci après l’interview réalisée la semaine dernière, NDLR) sur blessure. Qu’est-ce que ça procure comme émotions ?

C’est toujours difficile de devoir quitter un rassemblement, alors que c’est toujours une fierté d’être présente. Comme j’ai toujours dit, quand le coach donne sa liste, jamais je ne vais me dire « j’y suis » . Je regarde les conférences et je suis impatiente d’entendre mon nom, c’est une fierté et un honneur. Vraiment, l’équipe de France, j’y suis très attachée parce qu’à chaque fois que je quitte le rassemblement, je suis vraiment triste.…

Propos de Selma Bacha recueillis par Léna Bernard à Clairefontaine.

Propos recueillis par Léna Bernard, à Clairefontaine pour SOFOOT.com

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