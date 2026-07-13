Que se passe-t-il avec Pedri ?
Le groupe vit-il vraiment bien ? Titulaire lors des cinq premiers matchs de l’Espagne dans cette Coupe du monde sur le continent américain, Pedri a eu la mauvaise surprise de débuter le quart de finale face à la Belgique (2-1) sur le banc .
Le Barcelonais a été remplacé numériquement par Fabián Ruiz, qui s’est illustré pendant la rencontre en inscrivant le premier but de la Roja . Pedri, quant à lui, est entré en jeu à la 55 e minute et n’a pas franchement convaincu. …
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