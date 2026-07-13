Kane commente le gossip du moment en Angleterre

Une passe d’arme pour animer tout le Royaume, un capitaine pour tous les calmer. Il a suffit de quelques petites sorties taquines et un poil échaudées de Thomas Tuchel et Jude Bellingham pour que l’Angleterre ne s’inquiète, ou ne se réjouisse, les avis divergent, des relations entre le sélectionneur et le game changer du moment pour les Three Lions .

Kane siffle la fin de la récré

Déjà invité à s’exprimer sur le sujet après la rencontre, Harry Kane n’a pas esquivé la question cette fois-ci non plus, mais n’a pas souhaité rajouter de l’huile sur le feu, penchant même vers son coach : « Lorsque Thomas Tuchel nous voit à l’entraînement, qu’il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables, surtout avec les joueurs que nous avons, notre façon d’attaquer, nos duels en un contre un et notre technique, il a simplement envie de voir cette version de nous-mêmes . »…

JF pour SOFOOT.com