Que sait-on de la mouche noire, le nouvel ennemi de l’été ?

Après l'alerte, les conseils. Le 5 août dernier, en Espagne, les autorités sanitaires ont mis en garde les habitants – et les nombreux touristes présents en cette saison estivale – face à la prolifération d'un insecte encore méconnu du grand public… la mouche noire ! Si, pour l'heure, l'animal n'est pas vecteur d'une maladie, comme cela peut être le cas du moustique tigre, ses morsures peuvent être parfois très douloureuses.

En effet, contrairement aux abeilles, aux guêpes ou autres moustiques, la mouche noire – ou simulie – mord ses victimes au lieu de les piquer. Elle est obligée de se nourrir de sang afin de pouvoir assurer le développement de ses œufs. Par conséquent, seules les femelles sont responsables de ces morsures. Née sous les tropiques du continent américain, la mouche noire s'est aujourd'hui installée dans de nombreuses régions du monde. En tout, 1 000 espèces différentes de cette mouche existent dans le monde. En France, l'insecte a fait son apparition depuis plusieurs années.

Dans l'Hexagone, l'insecte n'est observé que lors de la saison estivale et dans une moindre proportion qu'en Espagne en raison des chaleurs qui sont plus importantes dans la péninsule ibérique. Le développement de la mouche est, en effet, d'autant plus rapide lorsqu'il fait chaud. Ainsi, des régions très touristiques – comme l'Andalousie, l'Aragon ou la Catalogne, par exemple – sont touchées par la prolifération de la

