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Que reste-t-il à raconter sur ce PSG ?
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 23:52

Que reste-t-il à raconter sur ce PSG ?

Que reste-t-il à raconter sur ce PSG ?

Comme la saison dernière, le PSG retrouve Liverpool sur son chemin en Ligue des champions, cette fois en quarts de finale. Avec le même entraîneur, la même idée de jeu et quasiment les mêmes joueurs. Il ne sert donc à rien, au fond, de s’inventer des histoires : on les connaît déjà ou on ne les connaît pas encore.

La journaliste et romancière américaine Joan Didion, disparue à quelques heures de Noël en 2021, ne pensait sans doute ni au football ni à un PSG-Liverpool en écrivant cet aphorisme poétique pour ouvrir son recueil The White Album : « Nous nous racontons des histoires afin de vivre. » Elle aurait pu. La formule marche avec tout et n’importe quoi, c’est la beauté de son universalité et la puissance de sa résonance. Nous voilà passés d’une icône littéraire à un quart de finale de Ligue des champions ; d’un incipit à une affiche qui fait un peu moins trépigner d’impatience que l’année passée ; d’une pensée à un club champion d’Europe qui connaît désormais la recette pour écrire une belle conclusion au récit d’une saison. En fond, une question : que reste-t-il à raconter sur ce Paris Saint-Germain ?

Un océan de certitudes

Ce n’est pas une critique, c’est une autocritique. Celle d’un monde médiatique dont fait partie ce site, qui a besoin, justement, de raconter des histoires. La nature a horreur du vide, le foot aussi. Alors, en toute humilité, qu’est-ce que nous pouvons écrire de plus sur ce PSG de Luis Enrique ? Peut-être s’intéresser à la mécanique de ce milieu de terrain privé depuis plus de deux mois de Fabian Ruíz ; au réveil d’Ousmane Dembélé au bon moment ; ou encore à ce que Désiré Doué peut faire de plus ou de mieux pour devenir un très grand après avoir marqué deux fois en finale de C1. Ou bien chercher des petites bêtes, comme fantasmer sur l’impossible copié-collé de la saison 2024-2025, entre théorie de l’interrupteur et printemps doré pour le PSG.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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