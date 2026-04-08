Manuel Neuer : 40 ans, l'âge de béton

Énorme contre le Real Madrid en dégoûtant Kylian Mbappé et tous les attaquants du Real Madrid, Manuel Neuer en a encore sous le gant à 40 ans. Si dans l'euphorie tout le monde le ramène au sommet, lui montre qu'il ne l'a jamais quitté pendant tout ce temps.

Vingt ans de carrière, bientôt 600 matchs officiels avec le Bayern Munich, référence à son poste et nouveau quadra… Manuel Neuer n’est plus à présenter. Pour autant, son énorme prestation en quart de finale aller de Ligue des champions ce mardi soir avec le Bayern (victoire 1-2) a vite rappelé aux quelques personnes qui l’auraient oublié que Neuer est toujours là. Et a toujours le niveau. La faute à un Bayern et une Allemagne moins clinquante qu’auparavant ? Peut-être. Lui montre en tout cas qu’il n’a pas pris une ride, et qu’il est toujours capable de répondre présent dans les grands rendez-vous.

En témoigne ses neuf arrêts, la plupart sur les tentatives d’un Kylian Mbappé dégoûté par les manchettes du gardien allemand, qui aurait même pu sortir la réduction de l’écart du score du capitaine de l’équipe de France avec plus de réussite. « Il donne l’impression que c’est tellement facile. Les grands gardiens parviennent à faire paraître faciles des arrêts incroyables effectués sous des angles fous, s’est emballé Vincent Kompany en après-match. Nous ne remporterons pas la compétition sans d’autres performances de ce genre de sa part . » …

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com