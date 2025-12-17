Que reste-t-il à éclaircir dans l’affaire Hamraoui-Diallo ?

L’affaire Hamraoui-Diallo a pris un nouveau tournant ce mardi. Le parquet de Versailles a en effet requis un procès contre Aminata Diallo pour « complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation » et « association de malfaiteurs » . Récap de cette affaire qui défraie la chronique depuis 2021.

Si vous viviez dans une grotte les quatre dernières années et que vous ne connaissez rien à ce que l’on appelle désormais l’affaire Hamraoui, même si le nom affaire Diallo-Hamaraoui serait plus approprié, on récapitule. Le 4 novembre 2021, après un repas d’équipe, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ont été agressés par des hommes cagoulés et armés de barre de fer à Chatou dans les Yvelines. Si la deuxième nommée a seulement été tenue en respect par les agresseurs, Hamraoui a été rouée de coups, notamment aux jambes.

Une information judiciaire en lien avec cette violente agression a donc été ouverte par le parquet de Versailles, et rapidement, les enquêteurs s’intéressent à Diallo, présentée comme une rivale sportive de Hamraoui au poste de milieu de terrain au PSG et chez les Bleues. Soupçonnée d’avoir orchestré l’agression pour éliminer sa concurrente, elle a été mise en examen en 2022. Ce mardi 16 décembre, le parquet de Versailles a demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle reste pour le moment innocente des charges qui pèsent contre elle.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com