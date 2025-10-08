Quatrième du Ballon d’or, il a tout plaqué pour vendre des aspirateurs

Un changement radical.

Alors qu’il était au sommet de sa carrière dans les années 1990, le joueur suédois Tom Brolin a décidé de tout plaquer. Dans une interview à la Gazzetta dello Sport , l’ancien milieu de terrain de Parme est revenu sur sa fin de carrière en 1998, à seulement 28 ans. Quelques années plus tôt, il avait terminé à une prestigieuse troisième place à la Coupe du monde 1994 avec la Suède, et surtout au pied du podium du Ballon d’or , derrière Stoichkov, Baggio et Maldini. Rien que ça.…

CDB pour SOFOOT.com