Quatre tableaux volés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, deux oeuvres retrouvées

(Actualisé avec deuxième tableau retrouvé, détails)

Des cambrioleurs sont parvenus à dérober quatre tableaux du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) mardi, a déclaré le maire (RN) de la ville Bryan Masson sur sa page Facebook, mais en ont laissé tomber deux dans le jardin après avoir été pris en chasse par la police, vite arrivée sur les lieux.

Bryan Masson n'a pas précisé quelles œuvres avaient été volées par les suspects, qui se sont introduits dans le musée peu avant 06h00 via une brèche faite dans la clôture du jardin du musée.

"S'en prendre au musée Renoir, c'est s'en prendre à une partie de l'histoire et du patrimoine de Cagnes-sur-Mer", a souligné le maire.

La police est arrivée en moins de cinq minutes pour poursuivre les voleurs mais ces derniers ont réussi à prendre la fuite avec deux tableaux, a encore déclaré Bryan Masson, qui avait initialement dit que seul un tableau avait été retrouvé.

Le musée, créé en 1960 dans l'hôtel particulier de Pierre-Auguste Renoir - grande figure de l'impressionnisme - situé sur une colline près de Nice, où l'artiste est décédé en 1919, expose une collection de 13 tableaux du maître ainsi qu'une quarantaine de sculptures, de meubles et de photographies.

(Inti Landauro, Version française Benoit Van Overstraeten)