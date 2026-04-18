Quatre supporters condamnés après la finale de la CAN sont sortis de prison

Trois mois après. Quatre supporters condamnés après les incidents survenus lors de la finale de la dernière CAN entre le Maroc et le Sénégal sont sortis de prison à Rabat . Parmi eux, trois Sénégalais et un Français. Ces derniers ont passé trois mois en prison , alors que leur sortie à été signalée par l’AFP.

Toujours selon l’agence, l’un deux aurait lâché « dima Maroc, dima Maghrib » une fois dehors. Ce sont les premiers supporters libérés , alors que certains ont été condamnés à un an de prison ferme. Condamnés pour hooliganisme , les chefs d’accusation à leur encontre portaient sur l’invasion du terrain, des projectiles jetés vers les forces de l’ordre ainsi que des dégradations.…

JF pour SOFOOT.com