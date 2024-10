Quatre petites Citroën électriques partent traverser l'Afrique

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Une expédition de quatre petites Citroën électriques, indépendante de la marque, est partie mercredi de Paris avec pour traverser l'Afrique du Maroc à l'Afrique du Sud, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces quatre Citroën Ami, des voitures sans permis plus habituées aux parkings des lycées chics, prévoient de parcourir 14.000 kilomètres de routes et de pistes le long de la côte ouest, via le Sénégal, le Congo ou l'Angola. L'arrivée est prévue mi-janvier au Cap, en Afrique du Sud.

L’objectif sera de parcourir environ 200 kilomètres par jour, en se rechargeant auprès de sources d'énergie renouvelable (hydroélectrique, éolienne, solaire) ou via les panneaux photovoltaïques qui équipent les véhicules.

Le départ officiel de cette "Croisière Verte" doit avoir lieu le 28 octobre au Maroc (où sont fabriquées les Ami), soit 100 ans jour pour jour après le départ de La "Croisière Noire" d’André Citroën.

Cette expédition se veut cependant "en complète rupture" avec le contexte colonial des croisières "noire" et "jaune" d'André Citroën, a souligné l'initiateur du projet, l'ancien pilote français de rallye-raid Éric Vigouroux, 57 ans. Il s'agit cette fois, en plus du plaisir de la route, de promouvoir les initiatives africaines dans la production d'énergies renouvelables.

"On est en train de passer du moteur thermique à moteur électrique", a expliqué M. Vigouroux à l'AFP. "Mais il n'y a plus d'événements pour faire rêver les gens, pour les faire voyager, pour les encourager à adopter ces nouvelles technologies, ce qui était la démarche d'André Citroën il y a 100 ans".

Habitué du Dakar, M. Vigouroux a quitté les pistes quand la discipline s'est trop professionnalisée à son goût. Plus tard, ses quatre enfants lui ont fait "réaliser que ce n'était peut-être pas un sport si cool que ça dans ce monde qui change", a-t-il souligné.

La Citroën Ami est "en fait une base très intéressante, légère, donc peu gourmande en électricité, avec un châssis tubulaire facile à modifier", a souligné le pilote. Le garage Vaison Sport (Saône-et-Loire), qui prépare habituellement des véhicules de course, s'est chargé de renforcer les quatre véhicules en les équipant notamment de grosses roues et de plus grosses batteries.

M. Vigouroux est accompagné de son ancien copilote Alexandre Winocq, de l'experte du rallye raid (côté évènementiel) Antonia de Roissard et du Hollandais Maarten van Pel qui a déjà traversé l'Afrique en SUV électrique Skoda en 2023.

Ils seront filmés par le réalisateur Claudio von Planta, juché sur une moto électrique.

Citroën a indiqué ne pas avoir participé pour des raisons de budget mais des importateurs locaux de la marque doivent accueillir l'expédition.