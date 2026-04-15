Quatre nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'évasion d'Amra

Le trafiquant de drogue français Mohamed Amra, escorté par des policiers à l'aéroport international d'Otopeni, près de Bucarest, en Roumanie, le 25 février 2025, avant d'embarquer à bord d'un avion pour être extradé vers la France ( AFP / Octav Ganea )

Ils sont déjà une quarantaine mis en examen dans ce dossier tentaculaire, qui ne cesse de grossir: quatre nouveaux suspects ont été interpellés et sont en garde à vue mercredi, soupçonnés d'être liés à l'évasion meurtrière du narcotrafiquant Mohamed Amra il y a deux ans.

Surnommé "la Mouche" et âgé désormais de 32 ans, le natif de Rouen s'était évadé le 14 mai 2024 à la faveur de l'attaque sanglante, au péage d'Incarville (Eure), du fourgon pénitentiaire dans lequel il se trouvait.

Lors de ce véritable guet-apens, qui avait suscité une vive émotion, deux agents pénitentiaires avaient été abattus et trois grièvement blessés.

La cavale du narcotrafiquant avait pris fin après neuf mois, le 22 février 2025, à Bucarest. Il avait ensuite été transféré de Roumanie en France, puis mis en examen à Paris et incarcéré.

Capture d'écran tirée d'images de vidéosurveillance, le 15 mai 2024, montrant deux hommes armés (g et c) après qu'une Peugeot noire volée a percuté un fourgon pénitentiaire transportant un détenu lors d'une attaque au péage routier d'Incarville, le 14 mai 2024 dans l'Eure ( UNKNOWN / - )

Cette affaire tentaculaire, que le nouveau parquet anticriminalité organisée (Pnaco) a récupérée, a mobilisé depuis le début des moyens exceptionnels pour interpeller les suspects, dont certains étaient en fuite à l'étranger, notamment au Maroc et en Allemagne.

Quatre nouveaux suspects, des hommes, ont été interpellés et placés en garde à vue, a indiqué ce mercredi à l'AFP une source proche de l'enquête, en se refusant à donner davantage de détails.

D'après RTL, ils ont été arrêtés et placés en garde à vue lundi et mardi par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco) et la police judiciaire de Rouen.

- "Petits profils" -

D'après une source proche de l'enquête citée par RTL, il s'agit de "petits profils, notamment impliqués dans la possible fourniture de téléphones aux principaux membres du commando". "Certains sont présumés proche de la +BMF+, la Black Manjak Family", affirme encore la radio.

La "Black Manjak Family" est une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans le trafic de stupéfiants.

Une quarantaine de personnes - 47 selon le décompte de l'AFP - sont déjà mises en examen dans ce dossier, dont une partie placée en détention provisoire.

Croquis d'audience du 25 juin 2025 montrant le rappeur français Koba LaD au tribunal de Créteil, dans le Val-de-Marne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Le rappeur français Koba LaD, condamné à plusieurs reprises, a par exemple été inculpé en mars 2025 pour une possible contribution au financement de sa cavale.

"La Mouche" est actuellement incarcéré au quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).

Son évasion a provoqué un électrochoc en France, alors que cette attaque de fourgon pénitentiaire était la première mortelle depuis 1992.

Selon un enquêteur de l'Ofast, l'Office anti-stupéfiants, récemment interrogé par l'AFP, cet événement a représenté une "vraie bascule": Amra était "un trafiquant qui n'était pas dans le haut du spectre, il est parvenu à recruter une bande de +barjots+ pour l'évader et flinguer deux agents pénitentiaires".

"Avant, les barons des réseaux de cannabis ne défiaient pas l'Etat", mais dorénavant "la puissance financière de la cocaïne pousse les narcotrafiquants à employer une violence à la hauteur de ces enjeux", relatait-il.

Avec la manne financière que représente la cocaïne, "ils ont", estimait l'enquêteur, "des facultés décuplées pour corrompre agents pénitentiaires, policiers, gendarmes, juges, etc". Amra, rappelait-il, avait ainsi "une surface financière telle qu'il est allé à la confrontation avec l'Etat et ses représentants, puis le jour où il a été arrêté (en Roumanie), il a proposé deux millions d'euros aux policiers".

Le parquet de Paris a d'ailleurs saisi les juges d'instruction en juin 2025 sur ces faits de corruption active d'agent public d'un Etat étranger.