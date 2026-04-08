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Quatre morts, dont un journaliste, dans des frappes israéliennes à Gaza
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 20:13

Des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait quatre morts mercredi, dont un journaliste d'Al Jazeera, ont déclaré les autorités médicales locales et rapporté la chaîne de télévision qatarie.

La frappe qui a tué le journaliste d'Al Jazeera Mouhammad Wachah a visé un véhicule dans lequel il circulait avec un autre Palestinien, également tué, sur la route côtière de la ville de Gaza, selon les autorités sanitaires.

En février 2024, au plus fort de la guerre menée par Israël à Gaza, l'armée israélienne avait accusé Mouhammad Wachah d'appartenir à la branche militaire du Hamas. Elle avait diffusé des photos qu'elle présentait comme montrant le journaliste en train d'utiliser des systèmes d'armes, affirmant les avoir découvertes sur un ordinateur saisi lors d'un raid à Gaza.

À l'époque, le Hamas et Al Jazeera avaient réfuté toute affiliation de Mouhammad Wachah au mouvement palestinien. Sollicitée mercredi, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur sa mort.

(Bureau de Reuters; version française Nicolas Delame)

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