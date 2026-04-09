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Quatre morts, dont un journaliste, dans des frappes israéliennes à Gaza
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 06:26

Conséquences d'une frappe israélienne dans la ville de Gaza

Conséquences d'une frappe israélienne dans la ville de Gaza

‌Des frappes aériennes israéliennes dans la bande ​de Gaza ont fait quatre morts mercredi, dont un journaliste d'Al Jazeera, ont déclaré ​les autorités médicales locales et rapporté la chaîne de ​télévision qatarie.

La frappe qui ⁠a tué le journaliste d'Al Jazeera ‌Mouhammad Wachah a visé un véhicule dans lequel il circulait avec un ​autre Palestinien, ‌également tué, sur la route ⁠côtière de la ville de Gaza, selon les autorités sanitaires.

En février 2024, au plus ⁠fort de ‌la guerre menée par Israël à ⁠Gaza, l'armée israélienne avait accusé Mouhammad ‌Wachah d'appartenir à la branche militaire ⁠du Hamas. Elle avait diffusé des ⁠photos qu'elle ‌présentait comme montrant le journaliste en train ​d'utiliser des systèmes ‌d'armes, affirmant les avoir découvertes sur un ordinateur saisi lors ​d'un raid à Gaza.

À l'époque, le Hamas et Al Jazeera avaient ⁠réfuté toute affiliation de Mouhammad Wachah au mouvement palestinien. Sollicitée mercredi, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur sa mort.

(Bureau de Reuters;version française ​Nicolas Delame)

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