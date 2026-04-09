La moitié des victimes de racisme adoptent des stratégies d'évitement, selon un sondage

Plus d'un Français sur deux (52%) victimes de discriminations racistes ou religieuses ont adopté une stratégie d'évitement des situations à risques, selon un sondage Ifop pour la Licra ( AFP / BERTRAND GUAY )

Plus d'un Français sur deux (52%) victimes de discriminations racistes ou religieuses ont adopté une stratégie d'évitement des situations à risques, selon un sondage Ifop pour la Licra rendu public jeudi

Ainsi, 39% ont évité de fréquenter certains rues ou certaines zones, 19% "d'afficher une apparence susceptible de révéler leurs origines" et 19% ont volontairement dissimulé leurs origines sur internet ou les réseaux sociaux, selon cette étude réalisée par téléphone du 8 août au 2 septembre 2025 auprès d'une échantillon de 14.025 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Cette stratégie d'évitement a concerné 81% des Français juifs, 58% des musulmans et 54% des catholiques, selon cette enquête qui a également interrogé les sondés selon leur origine ethnique "perçue": 61% des sondés "perçus par autrui" comme "arabes" et 53% comme "noirs" ont également adopté un comportement d'évitement.

Selon ce sondage, 22% des victimes d'agressions ou de discriminations ont déjà envisagé de quitter la France dont 55% des juifs et 46% des musulmans.

Au total, 46% des sondés affirment avoir été déjà victimes d'agressions ou de discriminations à caractère raciste au cours de leur vie, dont 80% de juifs et 79% de musulmans. Les individus perçus comme "noirs" ou "arabes" sont 80% à rapporter des agressions ou discriminations au cours de leur vie.

"Si la France ne peut être qualifiée de société systémiquement raciste, force est néanmoins de constater que le racisme est loin d’être un phénomène marginal ou résiduel", affirme l'Ifop qui souligne la taille "exceptionnelle" de son échantillon.

Sur la temporalité, un quart (24%) des sondés ont fait l'expérience d'un tel comportement au cours des cinq dernières années et 15% au cours des douze derniers mois.

Quant à la nature de ces discriminations en raison de leurs origines, religion ou couleur de peau, 25% ont affirmé avoir fait l'objet de moqueries désobligeantes ou de propos vexants, 24% d'insultes ou d'injures, 14% de menaces et 9% d'actes de violences physiques.

Selon un bilan communiqué en mars par le ministère de l'Intérieur, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré en 2025 plus de 9.700 crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2024. Sur la décennie 2016-2025, ces faits sont en hausse de 7% en moyenne par an.