Quatre jours avant le PSG, Lamine Yamal de retour dans le groupe du Barça

Y a plus mal.

Interrogé en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de la Real Sociedad en championnat, Hansi Flick a lâché une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans du FC Barcelone. En effet, le technicien allemand a confirmé le retour de Lamine Yamal dans le groupe blaugrana . « Qu’il soit titulaire ou remplaçant, il aura probablement du temps de jeu demain (dimanche) . Tout le monde est convaincu que c’est le bon moment pour lui de revenir », a-t-il confié.…

