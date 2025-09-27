 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre jours avant le PSG, Lamine Yamal de retour dans le groupe du Barça
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 16:33

Quatre jours avant le PSG, Lamine Yamal de retour dans le groupe du Barça

Quatre jours avant le PSG, Lamine Yamal de retour dans le groupe du Barça

Y a plus mal.

Interrogé en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de la Real Sociedad en championnat, Hansi Flick a lâché une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans du FC Barcelone. En effet, le technicien allemand a confirmé le retour de Lamine Yamal dans le groupe blaugrana . « Qu’il soit titulaire ou remplaçant, il aura probablement du temps de jeu demain (dimanche) . Tout le monde est convaincu que c’est le bon moment pour lui de revenir », a-t-il confié.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank