Quatre joueurs de Ligue 1 dans la liste des États-Unis
Champagne.
Pour sa liste d’octobre, Mauricio Pochettino, passé par le PSG, a appelé quatre joueurs de Ligue 1 à rejoindre la sélection des États-Unis, qui affrontera en amical l’Équateur, le 11 octobre à Austin (Texas), puis l’Australie, le 15 octobre, à Commerce City (Colorado). Il s’agit de Tanner Tessmann (Olympique lyonnais), Timothy Weah (Olympique de Marseille), Folarin Balogun (Monaco) et Mark McKenzie (Toulouse). …
TM pour SOFOOT.com
