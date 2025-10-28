Quarante-six fans de Flamengo blessés dans un accident de bus
Des images impressionnantes.
Partis supporter leur équipe pour le compte de la demi-finale retour de Copa Libertadores, en Argentine contre le Racing Club, les supporters de Flamengo ont eu une grosse frayeur . Un des bus s’est renversé sur l’autoroute en périphérie de Rio de Janeiro , comme l’annonce le média brésilien O Globo . Après de fortes pluie, le véhicule à dérapé sur la chaussée détrempée.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
