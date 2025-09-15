Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP
Une nouvelle scène de ménage.
Selon les informations de L’Équipe , Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a demandé ce lundi à Pablo Longoria, son collègue marseillais, de démissionner de son poste de vice-président de la LFP . Dans un échange tendu, Kita aurait déclaré notamment que son homologue n’était pas « digne » d’occuper sa fonction. Ce dernier fait référence aux propos du dirigeant phocéen, qui avait accusé l’arbitrage de corruption en février dernier.…
