Quand Vinícius marque, danse et célèbre sans être la cible de remarques racistes
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 01:32

La meilleure des réponses. En marquant le but de la victoire du Real Madrid ce mercredi soir, Vinícius a très bien choisi son timing pour adresser sa meilleure réponse au racisme , auquel il a été directement confronté plusieurs fois dans sa carrière, dont lors du match aller avec Gianluca Prestianni au Stade de la Luz.

Le football au centre du village

Ce mercredi, toujours contre Benfica, le Brésilien a fêté son but avec la même petite danse avec le poteau de corner que celle qui lui a valu la semaine dernière un carton jaune après son banger ainsi qu’une leçon de civisme par José Mourinho. Preuve que quand les racistes n’ont que des cris de singe ou les pires insultes à la bouche, Vini répond autrement : avec ses pieds et son sourire sur le terrain.…

TJ pour SOFOOT.com

