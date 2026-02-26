Inter et Juve éjectés, Atalanta miraculée : les visages multiples d'un calcio en plein doute

L’Inter éliminée par Bodø/Glimt, la Juventus par Galatasaray, l’Atalanta miraculée face à Dortmund : le football italien ne comptera qu’un seul représentant en huitièmes de finale de Ligue des champions cette saison. Une année européenne à oublier pour un calcio dont les maux de tête persistent.

C’est le regard paumé dans la nuit noire turinoise que Manuel Locatelli observe les tifosi les applaudir, lui et ses partenaires, avant de quitter à son tour, la mine déconfite, ce Juventus Stadium qu’il connaît par cœur. L’exploit n’a pas eu lieu, la Juventus n’a pas renversé Galatasaray après l’humiliant 2-5 de l’aller en Turquie. Mais à dix contre onze pendant plus d’une heure, après avoir mené 3-0, il faut croire que la troupe de Luciano Spalletti méritait quand même une belle sortie. À leur décharge, le temps d’une soirée au cœur d’un mois de février calamiteux, les fans des Bianconeri ont trouvé ce qu’ils étaient venus chercher en se rendant au stade ce mercredi soir : un shot d’émotions auprès d’une équipe définitivement pas à la hauteur de l’histoire de son club.

Little Italie

Pour la deuxième année consécutive, la Juventus est éliminée au stade des seizièmes de finale de la Ligue des champions par un club hors du Big Five. Cette fois, c’est Galatasaray qui arraché le sac d’une Vieille Dame amnésique puis insuffisamment forte pour reprendre ses esprits à temps. Une sortie de route qui fait écho à celle de l’Inter, la veille. Le leader incontesté de cette pâle Serie A et finaliste de la dernière édition s’est fait tarter à l’aller comme au retour par les inexpérimentés norvégiens de Bodø/Glimt et leurs gilets fluo de contrôleurs aériens. Une double humiliation qui comporte de nombreuses similarités dans le jeu avec celles subies par la Nazionale face à la Norvège en novembre et juin dernier, et surtout un constat : le football en mouvement, riche d’idées et de courage, n’était encore une fois pas pratiqué par l’équipe d’Alessandro Bastoni.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com