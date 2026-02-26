 Aller au contenu principal
Des saluts nazis à Bernabéu pendant Real Madrid-Benfica
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 00:06

Situation très gênante dans les tribunes du Bernabéu pendant Real-Benfica, un match qui a finalement vu la qualification madrilène pour les huitièmes. Alors qu’une énorme banderole « Non au racisme » était déployée au-dessus de la tribune des ultras madrilènes en écho à l’épisode Vinicius-Prestianni du match aller, certains de ces ultras ont été capturés par les caméras en train de faire plusieurs saluts nazis d’affilée .

#Spain - During the Real Madrid – Benfica match, while a “no al racismo” banner was displayed in the stands, photos are circulating on social media allegedly showing some Real Madrid supporters giving a nazi salute. pic.twitter.com/osQoGvnCeF…

TJ pour SOFOOT.com

Sport
