PSG : la fête des mauvais jours
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 00:55

Il y a un an de ça, le PSG prenait son envol vers un sacre historique en Ligue des champions. Mais après de longs mois à vivre dans l'euphorie, le club de la capitale va bien devoir se rendre à l'évidence : il n'a plus grand chose de la machine qu'il était au printemps dernier.

Le jeu des sept différences consiste à repérer les erreurs de reproduction dans une image d’apparence identique à l’originale. Malheureusement pour le PSG, ces erreurs sont clairement devenues trop nombreuses pour que sa version 2026 et le monstre qui terrorisait toute l’Europe au printemps dernier soient comparables.

États de forme disparates, blessures (Dembélé, Mayulu et Ruiz ce mercredi), effectif pas vraiment renforcé (voire affaibli au poste de gardien), adversaires mieux préparés : les raisons sont nombreuses mais le constat reste le même : le club de la capitale ne retrouvera pas son niveau de l’an dernier. Pas cette année, en tout cas. Il serait même grand temps d’arrêter de se chercher des excuses et de se concentrer sur l’idée de réenclencher un cycle, avec les moyens du bord, alors que se profilent les fameuses échéances qui définissent la trace laissée par une saison dans l’histoire.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank