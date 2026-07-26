Quand Victor Wembanyama se tape un petit foot avec le maillot du PSG
On a retrouvé le gars qui a acheté le seul maillot XXXXXXL de la boutique. Finaliste du dernier championnat NBA avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama rêverait-il déjà d’une reconversion sur le rectangle vert ? Supporter assumé du Paris Saint-Germain, le natif du Chesnay, dans les Yvelines, s’est illustré à l’occasion d’un petit match amateur disputé à Houston, lors duquel il arborait le maillot de son club de cœur.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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