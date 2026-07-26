A 59 ans, Kazuyoshi Miura marque encore !
Il est de retour ! Près de quatre ans après avoir inscrit son dernier but en match officiel, Kazuyoshi Miura a retrouvé le chemin des filets ce samedi. L’attaquant japonais, aujourd’hui sous contrat avec Fukushima United (D3) a contribué au large succès des siens contre Iwaki Furukawa (7-0) en Coupe de l’Empereur.
Embed x.com…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer