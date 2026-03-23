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Quand un candidat aux municipales porte la poisse à Arsenal
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 09:39

Quand un candidat aux municipales porte la poisse à Arsenal

Quand un candidat aux municipales porte la poisse à Arsenal

Sale dimanche. Alors qu’il espérait chiper le Capitole au maire sortant Jean-Luc Moudenc, le candidat LFI François Piquemal a été battu au second tour des élections municipales , ce dimanche à Toulouse. Une défaite que certains ont pu prédire avant même 20h, le député s’affichant dans la journée visiblement en plein footing le long de la Garonne… vêtu d’un maillot d’Arsenal . L’histoire ne dit pas s’il était floqué Pascal Cygan, Sébastien Squillacci ou Marouane Chamakh.

Piquemal qui porte un maillot d’Arsenal azy on va finir 2ème c’est foutu pic.twitter.com/hCItd31Wb3…

TB pour SOFOOT.com

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