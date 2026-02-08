Quand un animal stoppe un match de Championship pendant 10 minutes

Grâce à s a victoire au MKM Stadium la pelouse de Hull City (2-3), Bristol City grimpe à la huitième place du classement en Championship. Mais, ce qu’il faut retenir de cette rencontre ce n’est pas le score. Ce n’est pas non plus l’ouverture du score d’Oliver McBurnie. Mais bien l’arrivée sur la pelouse d’un écureuil peu avant l’heure de jeu . Solide sur ses appuis, l’animal a traversé le terrain avant d’esquiver les stadiers.

“You’re getting mauled by the squirrel” 😂🐿️ #EFL | #SkyBetChampipnship pic.twitter.com/6gLL1niwiq…

SO pour SOFOOT.com