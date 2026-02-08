 Aller au contenu principal
Quand un animal stoppe un match de Championship pendant 10 minutes
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 11:24

Grâce à s a victoire au MKM Stadium la pelouse de Hull City (2-3), Bristol City grimpe à la huitième place du classement en Championship. Mais, ce qu’il faut retenir de cette rencontre ce n’est pas le score. Ce n’est pas non plus l’ouverture du score d’Oliver McBurnie. Mais bien l’arrivée sur la pelouse d’un écureuil peu avant l’heure de jeu . Solide sur ses appuis, l’animal a traversé le terrain avant d’esquiver les stadiers.

“You’re getting mauled by the squirrel” 😂🐿️ #EFL | #SkyBetChampipnship pic.twitter.com/6gLL1niwiq…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
